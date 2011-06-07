В Британии составили рейтинг стран с наименее остроумным населением

Составлен рейтинг стран, где живут наименее остроумные люди.

Хит-парад стран с самым невеселым населением был основан на опросе примерно 30 тысяч человек в 15 странах. Результаты исследования во вторник, 7 июня, опубликовала газета The Daily Telegraph, передает Лента.ру.

Согласно мнению участников опроса, заказанного социальной сетью Badoo, наиболее выраженной неспособностью смешно шутить и остроумно отвечать на чужие реплики обладают жители Германии. Считается, что немцы не очень высоко ценят чувство юмора друг друга, предпочитая этому качеству рациональность и работоспособность.

На втором месте рейтинга оказались жители России. По какой причине россияне попали на столь высокое место в списке самых неостроумных стран, не уточняется. Замыкают тройку лидеров хит-парада отсутствия чувства юмора представители Турции.

Великобритания, которая традиционно считалась поставщицей особого юмора с национальным колоритом, оказалась на четвертом месте. Как пояснил представитель Badoo Ллойд ПРАЙС, участники опроса пришли к выводу о том, что британцы не умеют шутить, поскольку в представлении респондентов жители Соединенного королевства слишком замкнуты и сосредоточены сами на себе.

Десятка стран с самыми неостроумными жителями выглядит следующим образом:

Германия

Россия

Турция

Великобритания

США

Франция

Польша

Бельгия

Нидерланды

Канада.

Несколько лет назад немцы также были признаны самыми неумелыми шутниками. Так, в 2007 году в ходе опроса, призванного определить самую веселую нацию, было выяснено, что над немецкими шутками не смеются даже сами жители страны (девять из десяти немцев признались, что им не нравится чувство юмора их соотечественников). Тогда же, в 2007 году, самыми остроумными европейцами были признаны британцы.