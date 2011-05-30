США обеспокоены подавлением гей-парада в Москве
05:24, 30 мая 2011Мир
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Заявляет госдепартамент
США выразили обеспокоенность в связи с жестоким подавлением акции защитников прав секс-меньшинств в Москве, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Как подчеркивается, среди арестованных был и гражданин США, принявший участие в акции.
Попытка гей-парада была предпринята в субботу у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
По последним данным, в полицейские автобусы было отправлено около 40 человек.
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