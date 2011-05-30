США обеспокоены подавлением гей-парада в Москве

США выразили обеспокоенность в связи с жестоким подавлением акции защитников прав секс-меньшинств в Москве, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Как подчеркивается, среди арестованных был и гражданин США, принявший участие в акции.

Попытка гей-парада была предпринята в субботу у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

По последним данным, в полицейские автобусы было отправлено около 40 человек.