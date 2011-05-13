Командующий: на севастопольской земле ЧФ РФ чувствует себя комфортно

Черноморский флот на севастопольской земле чувствует себя комфортно, благодаря полному взаимопониманию и конструктивному взаимодействию с городскими властями Севастополя, заявляет командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на торжественном построении российских моряков у памятника Екатерине II, приуроченном к 228-й годовщине Черноморского флота.

Позже журналистам В.КОРОЛЕВ также сказал: «Время после Харьковских соглашений является особым периодом в истории, жизни Черноморского флота и Военно-морских сил Украины. Мы готовимся к серьезному учению «Фарватер мира-2011». Практически закончили все планирующие конференции. Сейчас начался этап непосредственной подготовки учения, которое будет проведено в третьей декаде мая».

Вице-адмирал назвал грядущие учения «хорошей школой практического взаимодействия и боевого содружества моряков двух братских стран – России и Украины».

Как сообщал УНИАН, проведение украинско-российского учения «Фарватер мира-2011» намечено на 23-26 мая.