НАТО и Узбекистан готовы развивать сотрудничество

. Специальный представитель генсека НАТО по странам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай обсудил в Ташкенте перспективы развития отношений Узбекистана и альянса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Узбекистана.

По его словам, 11 мая гость провел встречи в нижней и верхней палате узбекского парламента, а также в министерствах иностранных дел и обороны Узбекистана.

"В ходе встреч состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Узбекистаном и НАТО, актуальных тем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес", - сказал собеседник агентства.

В МИД указали, что стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках индивидуальной программы партнерства и процесса планирования и анализа принятых решений.

Перед поездкой в Ташкент представитель НАТО посещал Киргизию. По его словам, альянс планирует открыть спецпредставительство в Киргизии для усиления постоянного сотрудничества.