В Средиземном море затонуло судно, перевозившее более 500 беженцев

В Средиземном море затонуло судно, перевозившее 528 беженцев из Ливии и других стран Северной Африки и направлявшееся на итальянский остров Лампедуза.

Как передает ИТАР-ТАСС, судно ударилось о камни и разломилось на части. Число погибших пока не известно.

Крушение произошло еще в пятницу 6 мая, но представители комиссариата ООН по делам беженцев сообщили об этом только сегодня.

Это не первая трагедия в районе острова Лампедуза, расположенного в 205 км от Сицилии. 6 апреля там затонуло судно с иммигрантами, в результате чего около 150 человек считаются погибшими. Спастись тогда удалось только 53 беженцам.

Всего с начала этого года на Лампедузу прибыли 30 тыс. беженцев из стран Африки. Большинство из них, по данным агентства, всеми правдами и неправдами пытаются отправиться дальше в Европу, используя остров в качестве перевалочного пункта.

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ назвал волну иммиграции, вызванную волнениями в Ливии и других странах Северной Африки, "человеческим цунами".

Недавно лидер Ливийской Джамахирии Муамар КАДДАФИ пригрозил Италии "резким увеличением нашествия беженцев".