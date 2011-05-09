На японской АЭС «Цуруга» произошел выброс радиоактивного газа
17:13, 09 мая 2011Мир
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Причины устанавливаются
В Японии на АЭС «Цуруга» произошел выброс газа, содержащего радиоактивные вещества.
Как сообщает «Газета.ру», выброс произошел 8 мая. Его причины пока неизвестны.
АЭС находится в префектура Фукуи на западной побережье Японии.
Ранее стало известно, что компания-оператор японской атомной электростанции «Хамаока» Chubu Electric Power приняла решение в целях безопасности остановить работу АЭС.
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