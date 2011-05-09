Празднование Дня Победы обернулось скандалом между Россией и Грузией
16:45, 09 мая 2011Мир
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Обменялись "любезностями"
Празднование 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обернулось очередным скандалом между Россией и Грузией. Тбилиси оскорбило поздравление президента РФ Дмитрия Медведева.
3 мая Д.Медведев направил поздравления с Днем Победы грузинскому народу, однако поздравлять лично грузинского президента Михаила Саакашвили Д.Медведев не стал.
Глава МИД Грузии Григол Вашадзе в связи с этим заявил: «Не думаю, чтобы грузинский народ принял поздравления президента России».
«Клоунада не имеет границ. Можно быть клоуном в той форме, в которой пожелаешь», — заявил министр.
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