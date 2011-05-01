Завершился семилетний мораторий на рабочих из Восточной Европы

Начиная с 1 мая граждане стран, вступивших в Евросоюз в 2004 году, смогут беспрепятственно работать в Германии и Австрии.

Как передает Би-Би-Си, до сих пор рынок труда этих двух стран был закрыт для граждан Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Словении.

В 2004 году Германия и Австрия договорились о семилетней отсрочке открытия своих границ для новых членов ЕС, побаиваясь наплыва трудовых мигрантов.

Как ожидается, большая часть восточноевропейских работников поедет в Германию. По предварительным оценкам, их количество может достичь от 400 тысяч до миллиона человек.

Граждане восточноевропейских членов ЕС и до сегодняшнего дня могли работать в Германии и Австрии, однако им для этого нужно было иметь приглашение от работодателя.

По оценкам Института экономических исследований в немецком Кельне, в ближайшие десять лет в Германию может приехать сверх миллиона трудовых мигрантов со стран Восточной Европы.

Это меньше, чем три миллиона, на которых увеличилось население Германии после падения Берлинской стены. Однако около 40% немцев все же побаиваются, что приток новой дешевой рабочей силы негативно отразится на их зарплатах.

Как показывает опыт таких стран, как Великобритания, куда граждане новых членов ЕС стали приезжать еще с 2004 года, точные прогнозы относительно потенциальной миграции сделать практически невозможно.