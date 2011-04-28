Все больше россиян положительно оценивают роль Сталина (опрос)

Почти половина россиян считает, что десталинизация исковеркает историческое сознание, сделав его однобоким. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Четверть опрошенных, напротив, склонны думать, что это своевременная мера, которая поможет России двигаться дальше, осознав ошибки прошлого.

Социологи отмечают, что негативное отношение к десталинизации высказывают и те, у кого родственники не были репрессированы, и те, чьи родственники подвергались преследованиям в сталинское время.

Исследование показывает, что с каждым годом все больше россиян положительно оценивают роль Сталина в истории России. Эти показатели в 2005 году составляли 15%, а в 2011 - уже 26%.