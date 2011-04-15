Рост цен на продовольствие - самая большая угроза для бедных стран

Президент Всемирного банка Роберт Зеллик предупредил, что дальнейший рост цен на продовольствие является самой большой угрозой для беднейших стран, сообщает Радио Свобода.

Открывая вчера в Вашингтоне заседание руководства банка, Зеллик подчеркнул, что этот фактор стал одним из главных в нарастании социальной нестабильности в арабском мире - прежде всего, в Тунисе и Египте.

Согласно данным Всемирного банка, мировые цены на продовольствие за год выросли на 36 процентов. Из-за этого почти 44 миллиона человек вынуждены жить менее, чем на доллар 25 центов в день.