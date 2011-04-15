Саакашвили требует обучать грузинскому языку всех

Президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился активизировать обучение грузинскому языку в местах компактного проживания национальных меньшинств. Такое заявление президент сделал на встрече с министром образования Грузии Дмитрием Шашкиным и министром по делам молодежи и спорта Владимиром Вардзелашвили. М.Саакашвили добавил, что, несмотря на принятые государством меры, отсутствие достаточного знания грузинского языка мешает представителям негрузинской национальности работать в государственных учреждениях страны и сделать успешную карьеру.

"Я был бы рад тому, если бы представители разных этносов занимали высокие должности в парламенте, были бы больше представлены в правительстве, в бизнесе и вообще во всех сферах", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. Для этого, подчеркнул М.Саакашвили, "необходимо адекватное знание грузинского языка".

М.Саакашвили, в частности, поручил до конца 2012 г. организовать преподавание 30% предметов в негрузинских школах на грузинском языке. Он также пообещал педагогам, которые поедут в регионы обучать грузинскому языку в негрузинских школах, высокую зарплату и бесплатное обучение в магистратуре. "Это исторический момент для консолидации грузинского общества и интеграции этих людей. Грузия одинаково принадлежит представителям всех этнических групп, но это не должно быть только декларированной политикой", - заявил грузинский президент.