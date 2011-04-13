Противники Каддафи просят оружие

Сформированный ливийскими повстанцами Национальный переходный совет просит предоставить ему оружие для защиты от войск Каддафи, сообщил официальный представитель МИД Италии Маурицио Массари после состоявшейся в Риме встречи министра Франко Фраттини с представителями ливийской оппозиции.

Повстанцы также настаивают на более эффективных действиях НАТО и просят открыть им доступ к замороженным активам Каддафи, добавил Массари, слова которого приводят итальянские СМИ.

Самолеты стран НАТО, участвующие в операции в Ливии, ежедневно совершают десятки боевых вылетов, целями которых становятся военные объекты, скопления бронетехники. Однако верные Каддафи силы сохраняют боеспособность и продолжают теснить оппозиционеров, замечает РИА "Новости".

Ливийские оппозиционеры уже заявляли о недостаточной помощи союзников по НАТО. О том, что Североатлантический альянс предпринимает недостаточные меры для защиты мирного населения Ливии, и о необходимости активизировать эти действия ранее во вторник заявили главы МИД Великобритании Уильям Хейг и Франции Ален Жюппе.