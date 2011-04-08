Россия передала Польше еще 11 томов "Катынского дела"

Генеральная прокуратура России передала Польше 11 томов рассекреченных материалов "Катынского дела", передает ИТАР-ТАСС.

Передавая материалы представителю консульского отдела посольства Польши Лонгине ПУТКЕ, начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Саак КАРАПЕТЯН сообщил, что передаваемые тома уголовного дела, которое вела Главная военная прокуратура России, содержат материалы, рассекреченные российской межведомственной комиссией.

В частности, в переданных томах содержатся запросы в Главный информационный центр МВД РФ, справки о судимостях и месте захоронения военнопленных.

"В общей сложности, Россия к настоящему времени передала польской стороне 148 томов уголовного дела", - сообщил С.КАРАПЕТЯН.

Справка УНИАН. Поляки безрезультатно добивались доступа к советским архивам, которые Россия получила в наследство от СССР, чтобы исследовать документы о расстреле НКВД польских офицеров в марте 1940 года.

В 2004 году Военная прокуратура РФ закрыла расследование этого дела. Российская власть также отказалась реабилитировать расстрелянных польских офицеров и признать родственников жертв пострадавшими.

Польская газета Rzeczpospolita в декабре прошлого года сообщала, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге по иску родственников погибших офицеров обязал российскую власть предоставить данные о расследовании так называемого Катынского дела до 19 марта 2010 года. "Катынское дело" о расстреле тысяч пленных польских военнослужащих сотрудниками НКВД долгие годы осложняло отношения между двумя странами. Некоторые политики в Польше до сих пор считают, что Россия рассекретила не все данные об этой трагедии.

9 апреля 2010 года Сейм Польши призвал Россию обнародовать все документы относительно массовых расстрелов польских граждан в Катыни. Депутаты Сейма также отметили, что, кроме поляков, в Катынском лесу были расстреляны тысячи русских, украинцев, белорусов и представителей других народов.

26 ноября 2010 года Государственная дума России признала Катынскую трагедию преступлением сталинизма.