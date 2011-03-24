В Йемене запрещено вещание "Аль-Джазиры"

Власти Йемена прекратили вещание в стране спутникового телеканала "Аль-Джазира". Об этом сообщила сама телекомпания, передает Радио Свобода.

Ранее йеменские власти обвинили "Аль-Джазиру" в симпатиях к участникам массовых антиправительственных выступлений.

В среду парламент Йемена одобрил введение в стране чрезвычайного положения на 30 дней. Оппозиция бойкотировала голосование. В стране приостанавливается действие конституции, вводится запрет на акции протеста, разрешаются аресты без правовых оснований, вводится цензура.

Почти два месяца йеменские активисты борются за расширение политических свобод и ограничение власти президента Али Абдуллы Салеха, который находится у власти уже более 30 лет.