Держдеп возмущается Лукашенкой

США осудили использование властями Беларуси силы против демонстрантов в субботу в Минске.

"США осуждают сегодняшнее использование силы белорусскими властями против участников мирной демонстрации в Минске. Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в отношении лиц, получивших ранения и подвергнувшихся задержанию", - говорится в распространенном вечером в субботу в Вашингтоне заявлении официального представителя госдепартамента США Шона МАККОРМАКА.

"Мы призываем белорусские власти воздержаться от дальнейшего использования силы против тех, кто осуществляют свои легитимные право на проведение собраний и (свободу) выражения", - указывается в заявлении.

Госдепартамент США призывает власти Беларуси "немедленно освободить всех задержанных за выражение своих политических взглядов".

Как сообщал УНИАН, вчера в Минске белорусская милиция разогнала многотысячную акцию протеста и задержала десятки людей, среди которых экс-кандидат в президенты Александр КОЗУЛИН. Лидер оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ избежал ареста. Среди задержанных, по данным МИД, четверо граждан Украины.