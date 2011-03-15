G8 не смогла договориться о военном вмешательстве в события в Ливии

Представители государств Большой восьмерки не смогли прийти к общему решению относительно целесообразности военного вмешательства в события в Ливии. Об этом журналистам 15 марта заявил министр иностранных дел Франции Ален ЖЮППЕ, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

По его словам, мнения представителей стран G8 разделились. Также А.ЖЮППЕ пока не смог убедить всех дипломатов в необходимости запрета полетов над территорией Ливии, на котором настаивает Франция. С требованием закрыть воздушное пространство Ливии вечером в субботу, 12 марта, также выступила Лига арабских государств (ЛАГ). Вопрос о прекращении полетов должен решить Совет безопасности ООН.

Североатлантический альянс называет запрет полетов необходимым условием для того, чтобы стало возможным военное вмешательство в происходящее в Ливии. Кроме того, если полеты запретят, полковник Муаммар КАДДАФИ не сможет ни покинуть страну, ни использовать против повстанцев военно-воздушные силы.

В отношении М.КАДДАФИ, его родственников и лиц из ближайшего окружения уже введены санкции Совета безопасности ООН и ЕС. Они не могут покинуть страну. М.КАДДАФИ также запрещен въезд в страны Евросоюза и в Россию.

Беспорядки в Ливии продолжаются уже месяц. За это время они переросли в полномасштабную гражданскую войну. На сторону противников М.КАДДАФИ перешла часть действующей армии и полиции, но силы, которыми может располагать полковник, по оценкам специалистов, превосходят силы противников. Альтернативное правительство в Бенгази - Национальный переходный совет (НПС) - уже признано легитимным рядом иностранных государств. В стране продолжаются бои за ключевые населенные пункты, в частности, войска М.КАДДАФИ находятся на подступах к Бенгази.