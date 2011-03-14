На третьем реакторе АЭС "Фукусима" произошел взрыв. Как считают специалисты комитета обеспечения безопасности министерства экономики Японии, это взорвался водород, скопившийся под крышей реактора, сообщает телекомпания NHK.

Сам реактор и его защитная оболочка не повреждены, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано на экстренной пресс-конференции.

Аналогичный взрыв произошел на первом реакторе АЭС в субботу, напоминает РИА "Новости". Реактор и защитная оболочка не пострадали, однако в районе реактора было зафиксировано временно повышение радиации до 1015 микрозивертов в час (дозой облучения, вызывающей такие симптомы как рвоту, считается доза в одну тысячу миллизивертов, то есть в тысячу раз больше, чем была зафиксирован на станции).

В настоящее время уточняется состояние реактора и его оболочки. Информации об утечке радиации или повышении радиационного фона нет.