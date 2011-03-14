На третьем реакторе АЭС Фукусима произошел взрыв
Водород скопился под крышей реактора
На третьем реакторе АЭС "Фукусима" произошел взрыв. Как считают специалисты комитета обеспечения безопасности министерства экономики Японии, это взорвался водород, скопившийся под крышей реактора, сообщает телекомпания NHK.
Сам реактор и его защитная оболочка не повреждены, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано на экстренной пресс-конференции.
Аналогичный взрыв произошел на первом реакторе АЭС в субботу, напоминает РИА "Новости". Реактор и защитная оболочка не пострадали, однако в районе реактора было зафиксировано временно повышение радиации до 1015 микрозивертов в час (дозой облучения, вызывающей такие симптомы как рвоту, считается доза в одну тысячу миллизивертов, то есть в тысячу раз больше, чем была зафиксирован на станции).
В настоящее время уточняется состояние реактора и его оболочки. Информации об утечке радиации или повышении радиационного фона нет.