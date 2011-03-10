Евросоюз замораживает активы пяти крупнейших компаний Ливии

Европейский Союз расширил санкции против Ливии и режима Муаммара КАДДАФИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое решение было принято сегодня на экстренном заседании Совета иностранных дел ЕС.

В соответствии с решением, Евросоюз заморозит активы и финансовые ресурсы пяти крупнейших компаний Ливии, приближенных к М.КАДДАФИ, среди которых Ливийское инвестиционное управление (главный орган страны, занимающийся инвестированием за рубежом прибылей, полученных от торговли нефтью) и Ливийский центральный банк.

Еще один человек будет добавлен в списки тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы будут заморожены. Сейчас в этих списках – 26 человек, включая самого М.КАДДАФИ.

Предполагается, что новые санкции вступят в силу сразу после того, как решение о них будет опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза.