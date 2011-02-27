Совет Безопасности ООН одобрил санкции против руководства Ливии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии, передает РИА Новости.

Меры СБ ООН, призванные остановить убийства противников режима Муамара Каддафи, в частности, предусматривают эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных. В списке невъездных ливийских деятелей - 22 человека, отмечает Лента.ру со ссылкой на AFP. Помимо самого Каддафи, его семи сыновей и дочери, туда вошли его двоюродный брат и зять. Запрет также коснется главы пресс-службы правительства, начальника личной охраны лидера, главы службы внешней безопасности, министра обороны и нескольких других чиновников.

Проект резолюции, инициированной в том числе Францией, Великобританией, Германией и США, был представлен в СБ накануне.

По данным ООН, в ходе беспорядков за 10 дней погибло более 1000 человек и ливийские власти грозят еще более ужесточить действия в отношении мятежников. Международному уголовному суду поручено расследовать обстоятельства гибели мирных граждан в этой стране. Как отмечается в резолюции, гибель мирных граждан можно расценить как одно из преступлений против человечности.

Совет вновь потребовал немедленно прекратить нападения сторонников Каддафи на мирных граждан, спланированные "на самом верхнем уровне ливийского правительства".

С призывом к конкретным эффективным действиям СБ ООН против ливийского руководства для прекращения кровопролития выступил 25 февраля генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. Ранее на этой неделе он лично пытался уговорить по телефону Каддафи остановить кровопролитие.