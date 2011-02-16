Бельгийского принца лишили прав за превышение скорости

Бельгийский принц Лоран остался без водительских прав за превышение допустимой скорости движения.

Об этом сообщают сегодня фламандские газеты Het Nieuwsblad и De Standaard.

По информации изданий, в минувший понедельник принц Лоран был зафиксирован радарами полиции Брюсселя, двигаясь на своем Fiat Punto Abarth со скоростью в 82 км/час при максимально разрешенной на этом участке скорости в 50 км/час.

Машина принца была остановлена полицией, а права - изъяты прокуратурой.

Сам принц отказался от комментариев о произошедшем.

Прокуратура также не комментирует инцидент, однако и не опровергает информацию.