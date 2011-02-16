Бельгийского принца лишили прав за превышение скорости
12:29, 16 февраля 2011Мир
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Ехал со скоростью 82 км/час
Бельгийский принц Лоран остался без водительских прав за превышение допустимой скорости движения.
Об этом сообщают сегодня фламандские газеты Het Nieuwsblad и De Standaard.
По информации изданий, в минувший понедельник принц Лоран был зафиксирован радарами полиции Брюсселя, двигаясь на своем Fiat Punto Abarth со скоростью в 82 км/час при максимально разрешенной на этом участке скорости в 50 км/час.
Машина принца была остановлена полицией, а права - изъяты прокуратурой.
Сам принц отказался от комментариев о произошедшем.
Прокуратура также не комментирует инцидент, однако и не опровергает информацию.
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