Александр Милинкевич дал телефонное интервью УНИАН

В акции, посвященной Дню воли в Минске во время акции было задержано более тысячи человек .

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил лидер Объединенных сил Беларуси Александр МИЛИНКЕВИЧ.

«Милиция хватала людей, которые вышли на мирную манифестацию и которые возлагали цветы. Но до сих пор нет точной информации о том. Сколько людей пострадали и сколько задержаны», - сказал А.МИЛИНКЕВИЧ.

Вместе с тем лидер одбъединенных демократических сил не ислключает, что столкновения правоохранительных органов и участников акции было провокацией, выгодной властям. «Я считаю, что призыв к людям направляться в сторону специального приемника–распределителя было провокацией и это портит имидж оппозиции. Я всегда говорил, что не нужно захватывать ни телевидение, ни дворец президента. У политика очень ответственная роль и он должен предвидеть возможные варианты развития событий. Сегодня большая работа, проведенная демократическими силами, под угрозой и люди, которые хотят перемен, могут потерять доверие к оппозиции», - отметил он.

Как известно, после завершения акции лидер белорусской Социал-демократической партии «Грамада» Александр КОЗУЛИН , который также принимал участие в президентских выборах, призвал участников акции направиться в сторону приемника-распределителя, в который доставлялись задержанные участники акции. И во время этого движения произошли наиболее серйозные столкновения милиции с демонстрантами.

А.МИЛИНКЕВИЧ подчеркнул, что объединенные демократические силы намерены оказывать юридическую и материальную помощь задержанным и их семьям. «К сожалению, мы не имеем информации о судах, поскольку эта информация скрывается. К примеру, суд над моим сыном должен состоятся в понедельник, а я не знаю, в каком именно. И таких фактов чрезвычайно много», - пояснил он.

Лидер Объединенных демократических сил также сообщил, что в рамках договоренностей с зарубежными коллегами, студенты, которые были исключены из учебных заведений за политическую активность, продолжат свое обучение в других странах.

По словам А.МИЛИНКЕВИЧА, демократические силы Беларуси планирую провести следующий митинг 26 апреля по случаю 20-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. «Но теперь, учитывая силовой разгон сегодняшней акции, нам придется провести мощную информационную кампанию, чтобы собрать большее количество людей», - отметил лидер.

По оценкам А.МИЛИНКЕВИЧА, в акции 25 марта приняло участие от 7 до 10 тысяч человек.

«Первая часть акции прошла удачно. Настроение было солнечным и победным, если бы не эта провокация», - подчеркнул он.