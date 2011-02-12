В Чили произошли четыре повторных землетрясения

В Чили по меньшей мере четыре повторных землетрясения магнитудой от 4,8 до 6,1 произошли в ночь на субботу после подземных толчков мощностью 6,8.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Сведения о разрушениях и жертвах не поступали. По уточненным данным сейсмологов, эпицентр самого мощного землетрясения находился в 45 километрах к северу от города Консепсьон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 28 километров.

Тысячи людей решили покинуть свои дома, чтобы перебраться в более возвышенные районы. Однако, по данным представителей местных властей, угрозы возникновения цунами нет.

Эпицентр всех землетрясений находился приблизительно в том же месте, где 27 февраля 2010 года произошли мощные подземные толчки магнитудой 8,8, вызвавшие разрушительное цунами. Жертвами стихии тогда стали более 520 человек, около 200 тыс. остались без крыши над головой.