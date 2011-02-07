Пора осуществить идею "Россия - для русских" (опрос)

Более половины россиян считают, что пора осуществить идею "Россия - для русских".

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Левада-Центром.

В частности, отвечая на вопрос, как они относятся к идее «Россия – для русских», 58% респондентов ответили, что пора ее осуществить («давно пора» - 15%, «в разумных пределах» - 43%); против 24%, затруднились с ответом 5%, не интересуются вопросом - 13%).

При этом слово "национализм" отрицательно окрашенным считают 44% опрошенных, положительно - 8% и нейтрально 38%.

Более половины россиян также считают возможными массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в РФ. В частности, отвечая на вопрос, возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве, 56% респондентов ответили утвердительно («определенно да» - 15%, «скорее да» - 41%).

В тоже время, 34% опрошенных считают такой сценарий развития событий маловероятным («скорее нет» - 28%, «определенно нет» - 6%). Затруднились с ответом – 11%.

В тоже время, 39% опрошенных считают, что в России в последние годы стало больше проявлений национализма, а 47% - в последнее время об этом стали больше говорить. Затруднились с ответом 13%.

Согласно исследованию, основными причинами национализма в России в наши дни является: рост национального самосознания – 4 %, национальные предрассудки русского населения – 11%, вызывающее поведение представителей национальных меньшинств – 37%; плохие условия жизни в России – 25%, власти не могут справиться со вспышками национализма – 7%, власти заинтересованы в раздувании национализма – 4%. Затруднились с ответом – 12%.

Кроме этого, 68% респондентов считают, что правительство России должно «пытаться ограничить приток приезжих», 24% - «не ставить на пути притока приезжих административные барьеры и пытаться использовать его на благо России». Затруднились ответит – 8%.

Опрос проводился 21-24 января 2011 года по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.