В Египте требуют отставки президента и роспуска парламента

Участники "Марша миллионов", который проходит сегодня в Каире, по-прежнему требуют отставки президента Хосни МУБАРАК, несмотря на ряд беспрецедентных уступок для оппозиции, на которые пошел египетский лидер, сообщает РИА Новости.

"Уходи, уходи, уходи!", - скандируют десятки тысяч (по версии телеканала "Аль-Джазира", до двух миллионов) демонстрантов на центральной площади Каира Тахрир. При этом они отвергают диалог с властью, пока у руководства страны находится действующий президент. Демонстранты также требуют политических реформ, внесения изменений в конституцию, выступают за роспуск парламента, который, по их мнению, был сформирован на основе сфальсифицированных результатов выборов в конце прошлого года.

Президент Египта Хосни Мубарак в ближайшее время в телевизионном обращении заявит, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, но останется на своем посту до истечения срока, сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

Вчера, накануне "Марша миллионов", новоназначенный вице-президент Египта Омар СУЛЕЙМАН сообщил, что Х.МУБАРАК поручил ему вступить в диалог со всеми оппозиционными силами, чтобы положить конец кризису, парализовавшему жизнь в стране. Египетский лидер также пообещал, что суды в срочном порядке рассмотрят дела, связанные с возможными нарушениями в ходе выборов. Это означает, что в тех округах, где факт серьезных нарушений будет доказан, пройдут перевыборы. Кроме того, президент поручил сформированному на днях правительству сделать борьбу с безработицей приоритетом своей деятельности.

Уступки, действительно, серьезные, но, судя по плакатам и лозунгам на площади Тахрир, они не удовлетворили людей, которые уже неделю выходят на улицы с требованием коренных перемен.

Несмотря на то, что у акции нет единого организатора, она проходит мирно и практически без эксцессов. Люди активно сотрудничают с армией, самостоятельно организуют вход и выход на площадь Тахрир, проверяют демонстрантов. "Внимательно, не поддавайтесь на провокации, это мирная акция", - предупреждают активисты при входе на площадь. Но напряженность все-таки возникла. В частности, когда на мост возле площади вышли немногочисленные сторонники Х.МУБАРАКА, их встретили криками и осуждением.

Также продолжает расти недовольство среди людей, которые не принимают участие в акции протеста. "Нам надоела чрезвычайная ситуация, мы не хотим видеть мародеров, да и обычных демонстрантов не пустим в свой район", - заявил РИА Новости Анвар МЕЙСАР, житель района Булак, расположенного неподалеку от площади Тахрир.