Украинской библиотекой в Москве занимаются люди повыше следователя

Урегулированием ситуации вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве занимаются на федеральном уровне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом вчера в Библиотеке украинской литературы заместитель мэра Москвы по социальной политике Людмила ШВЕЦОВА.

«Самые высокие руководители всех инстанций федеральных, которые имеют отношение к разбору этой ситуации, держат ее под контролем. Ни одно решение не будет отдано на откуп линейному исполнителю следственной процедуры», - заверила Л.ШВЕЦОВА.

По ее словам, ситуация вокруг библиотеки разбирается и анализируется и, исходя из этого, можно быть уверенным, что все разрешиться в интересах библиотеки.

Л.ШВЕЦОВА отметила, что мэр города Сергей СОБЯНИН, министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, глава Следственного комитета России Александр БАСТРЫКИН лично владеют ситуацией и знают, что происходит в библиотеке, и будут принимать соответствующие решения.

Она отметила, что следственные органы работают в своем режиме и подчиняются Президенту России. «Мы не будем сегодня раньше, чем нужно, давать оценки следственным действиям», - сказала Л.ШВЕЦОВА.

Она уверена, что инцидент и недоразумения с библиотекой не нужно относить в область нагнетания проблем и сложностей между Украиной и Россией.

«Эти отношения развиваются очень благоприятно, и все, что здесь происходит, в любом случае, при любом раскладе, никогда не приведет к тому, чтобы украинская библиотека была закрыта», - сказала Л.ШВЕЦОВА.

Она напомнила, что Библиотека украинской литературы Москвы имеет почти вековую историю, и правительство Москвы сделала все, чтобы эта библиотека была одной из самых лучших в российской столице.

В то же время, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН отметил, что МИД РФ не занимается уголовными делами, но попытается вникнуть в ситуацию и помочь принять правильное решение.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения, по словам милиционеров, психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм», и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово.

24 декабря посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке состоялся второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.

12 января в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что библиотека полностью возобновила работу в обычном режиме, 13 января министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что МИД России заинтересован в работе Библиотеки украинской литературы в Москве. Однако 14 января состоялся третий обыск, в ходе которого был изъят сервер, а директора избил сотрудник милиции.

16 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что ситуация вокруг библиотеки будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

24 января мэр Москвы заявил, что правительство города настроено продолжать поддержку деятельности Библиотеки украинской литературы.