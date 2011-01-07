Китай: закон обяжет детей заботиться о родителях

Китайские законодатели разрабатывают закон, который обяжет детей навещать и заботиться о своих пожилых родителях, сообщает Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ.

Согласно законопроекту, пожилые люди смогут подать в суд на своих детей, если те не оказывают им должного ухода.

Китай начинает испытывать отрицательные последствия политики ограничения рождаемости. Ограничение в одного ребенка на семью привело к стремительному росту части пожилых людей в населении.

Забота о родителях является частью китайской культуры, однако внутренняя миграция и работа приводят к нарушению семейных связей.