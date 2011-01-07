Китай: закон обяжет детей заботиться о родителях
03:24, 07 января 2011Мир
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Семейные связи нарушаются
Китайские законодатели разрабатывают закон, который обяжет детей навещать и заботиться о своих пожилых родителях, сообщает Би-би-си со ссылкой на государственные СМИ.
Согласно законопроекту, пожилые люди смогут подать в суд на своих детей, если те не оказывают им должного ухода.
Китай начинает испытывать отрицательные последствия политики ограничения рождаемости. Ограничение в одного ребенка на семью привело к стремительному росту части пожилых людей в населении.
Забота о родителях является частью китайской культуры, однако внутренняя миграция и работа приводят к нарушению семейных связей.
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