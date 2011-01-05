Всемирный конгресс заявляет о притеснении украинцев в России

Всемирный конгресс украинцев призывает международное содружество, Украинское государство и свои составляющие организации защитить права украинцев России.

Как сообщили в ВКУ, 4 января организация направила Меморандумы о притеснениях прав украинского национального меньшинства в России: верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Наванатем ПИЛЛАЙ, директору Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джанезу ЛЕНАРЧИКУ, верховному комиссару по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ, председателю Подкомитета Европейского парламента по вопросам прав человека Гейди ГАУТАЛИ, председателю делегации Европарламента в Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Россия Кнуту ФЛЕКЕНШТЕЙНУ, комиссару Совета Европы по правам человека Томасу ГАММАРБЕРГУ и президенту Консультативного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Райнеру ГОФМАНУ.

В этих Меморандумах ВКУ поднял актуальные для всего украинского сообщества вопросы, которые касаются попытки властных структур России ликвидировать две крупнейших украинских общественных неправительственных организации - Федеральную национально-культурную автономию украинцев России и Объединение украинцев России, а также прекратить деятельность Библиотеки украинской литературы в Москве.

ВКУ также направил копии вышеназванных Меморандумов Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Послу Украины в России Владимиру ЕЛЬЧЕНКО и призвал Украинское государство защитить свое национальное меньшинство.

«Всемирный конгресс украинцев призывает международное содружество, Украину и свои составляющие организации отреагировать на недопустимые действия России в отношении украинского национального меньшинства и стать в защиту его человеческих и национальных прав», – заявил президент ВКУ Евгений ЧОЛИЙ.