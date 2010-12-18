В Москве задержаны сотни людей

Около 500 человек задержала московская милиция в субботу за различные правонарушения, сообщил РИА Новостиначальник управления информации и общественных связей ГУВД по Москве Виктор Бирюков. "Сегодня в различных районах города за правонарушения были задержаны около 500 человек, которых доставили в отделения внутренних дел. За сегодняшний день милиционеры изъяли четыре травматических пистолета, несколько ножей и газовых баллончиков", - сказал Бирюков.

По его словам, группа молодежи, участвовавшая в санкционированном пикете в районе Останкино, попыталась организовать несанкционированное шествие с использованием файеров, часть молодежи также выкрикивала различные лозунги. "Группа была блокирована, практически все участники были задержаны и доставлены в отделение внутренних дел. Значительную часть задержанных составили девочки и мальчики, ученики 8, 9, 10 классов. В настоящее время в ОВД приглашены родители и опекуны, которым будут переданы задержанные подростки", - добавил Бирюков. Он также отметил, что на 19.00 в Москве спокойная обстановка, проблем у сотрудников милиции с обеспечением правопорядка нет, часть личного состава отпущена домой. "Московская милиция желает всем доброго воскресенья", - сказал Бирюков.