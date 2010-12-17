В Минске из продажи исчезли палатки и спальные мешки

Из магазинов Минска пропали туристические палатки, сообщает РИА «Новости». Исчезновение палаток из продажи совпало с подготовкой представителей оппозиции к акциям протеста, которые должны пройти в белорусской столице после президентских выборов.

Оппозиционеры считают, что продажу палаток запретили представители властей, желающие предотвратить появление палаточного городка на одной из площадей Минска. По словам источника Ленты.ру, приобрести туристические палатки нельзя на протяжении последней недели. Кроме того, сложности появились с покупкой спальных мешков.

После президентских выборов 2006 года белорусские оппозиционеры разбили палаточный городок на Октябрьской площади в Минске. Через пять дней после начала акции она была разогнана милиционерами.

В ближайшее воскресенье, 19 декабря, в Беларуси должны пройти президентские выборы. Представители оппозиции уже заявили о том, что ожидают нарушений и подтасовок в пользу действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО. Власти, в свою очередь, утверждают, что оппозиционеры готовят провокации и массовые беспорядки в день выборов.