Оппозиция требует у КС аннулировать результат президентских выборов в Турции

Турецкая оппозиция требует отменить результаты состоявшегося в парламенте страны первого тура президентских выборов, соответствующий запрос направлен в пятницу в Конституционный суд (КС) страны.

Об этом сообщил журналистам представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

НРП считает голосование по выборам главы государства противоречащим конституции, так как в нем не приняли участие 367 депутатов меджлиса или конституционное большинство.

Всего в заседании парламента приняли участие 360 депутатов, сообщила телекомпания NTV.

Накануне первого тура президентских выборов, который состоялся в пятницу, НРП объявила, что намерена бойкотировать выборы и собирается оспорить их результаты в Конституционном суде, если в парламенте не будут присутствовать 367 депутатов.

По турецкой конституции, для победы в первом, а также во втором туре президентских выборов, который пройдет 2 мая, кандидату на пост главы государства необходимо набрать 367 голосов в 550-местном меджлисе.

Претендентом на президентский пост является министр иностранных дел Абдуллах Гюль, представляющий правящую происламскую Партию справедливости и развития (ПСР).

РИА "Новости"