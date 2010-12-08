В Китае вручат альтернативную премию мира

В Китае объявили о намерении вручить "Конфуцианскую" премию мира, сообщает Лента.ру со ссылкой на France Presse.

Один из организаторов мероприятия ТАН Чжаньлю заявил, что в 2010 году лауреатом этой премии станет бывший вице-президент Тайваня ЛЯНЬ Чжань. Он получит около 15 тыс. долларов за усилия по налаживанию связей между материковым Китаем и Тайванем.

Кто именно стоит за альтернативным награждением, ТАН Чжаньлю не сказал, однако опроверг предположение, что это идея китайского правительства. Тем не менее, уже объявлено, что китайское награждение состоится 9 декабря - за день до церемонии вручения Нобелевской премии мира, которую бойкотируют Пекин и еще 18 стран.

Власти Китая были крайне возмущены решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира 2010 года диссиденту ЛЮ Сяобо, который сидит в тюрьме по обвинению в попытке свержения государственного строя.

В Китае назвали членов Нобелевского комитета "клоунами" и заявили, что большая часть мирового сообщества осуждает решение наградить ЛЮ Сяобо.

Получить награду ни диссидент, ни его жена, ни близкие друзья не смогут: правительство Китая запретило им выезд за пределы страны.