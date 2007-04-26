В Таллине спецназ оцепил памятник воину-освободителю: МИД России уже отреагировал

МИД России предупредил эстонские власти, которые в ночь со среды на четверг начали подготовку к раскопкам братской могилы около памятника воину-освободителю в Таллине, что такие действия могут повлиять на дальнейшее развитие российско-эстонских отношений, сообщает РИА Новости

"Российская сторона будет учитывать все происходящее вокруг памятника и захороненных там останков советских воинов-освободителей при дальнейшем выстраивании своих отношений с Таллином", - заявил официальный представитель МИД РФ Михаил Камынин.

Он напомнил, что Россия неоднократно излагала свою позицию по этому вопросу и, в частности, в МИД была на днях вызвана посол Эстонии в Москве Марина Кальюранд.

В четверг утром в Таллине началась операция по подготовке к раскопкам воинских захоронений у Бронзового солдата на холме Тынисмяги. В 4.30 по местному времени к Бронзовому солдату подъехали машины с полицейским спецназом. Полицейские в касках и масках блокировали зону вокруг сквера на Тынисмяги, перекрыли окрестные улицы, вытеснили людей находившихся поблизости от памятника и соорудили ограждения вокруг сквера у Бронзового солдата.

У основания монумента Воину-освободителю на Тынисмяги в 1947 году были захоронены останки 13 советских воинов, погибших при освобождении Эстонии от немецко-фашистских войск осенью 1944 года. Всего в Эстонии находится около 450 воинских захоронений времен Второй мировой войны, в которых покоятся 50 тысяч советских солдат.