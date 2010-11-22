Газовый конфликт России и Польши может вспыхнуть снова?

Недавно урегулированный газовый конфликт России и Польши может возобновиться. Руководство нового оператора польского участка газопровода Ямал—Европа, Gaz-System, готово допускать к нему третьих лиц уже во втором квартале 2011 года, что противоречит интересам и планам "Газпрома". Об этом пишет сегодня российская газета «КоммерсантЪ».

В российской монополии утверждают, что свободных мощностей в Ямал—Европа в любом случае не будет. Но эксперты уточняют, что ситуация может измениться после запуска газопровода Nord Stream и строительства мощностей по перевалке СПГ в Прибалтике.

В пятницу, 19 ноября, гендиректор Gaz-System Ян ХАДАМ рассказал "Ъ", что уже в 2011 году планирует предоставлять третьим лицам свободные мощности в газопроводе Ямал—Европа. "Наши планы зависят от многих факторов — в частности, в трубе должны быть свободные мощности, — пояснил топ-менеджер. — Сейчас время переговоров, месяцев через шесть можно будет говорить конкретно".

Таким образом, Польша хочет сделать реальностью действие Третьего энергопакета ЕС в отношении Ямал—Европа, что до сих пор считалось лишь маловероятной отдаленной перспективой. В конце октября вице-премьеры России и Польши Игорь СЕЧИН и Вальдемар ПАВЛЯК подписали дополнительные протоколы к межправительственному соглашению двух стран по газу. Эти документы стали итогом двух лет газового конфликта. Москва пообещала Польше поставки дополнительных объемов газа в 2010-2022 годах, Варшава гарантировала транзит российского газа по Ямал—Европа до 2019 года. В тот же день "Газпром" и PGNiG подписали дополнение к контракту от 1996 года о транзите газа по Ямал—Европа.

Почти одновременно Europolgaz подписала соглашение с Gaz-System о передаче ей функций оператора газопровода до 2019 года, в начале ноября польское управление по регулированию в области энергетики (URE) продлило этот срок до 31 декабря 2025 года при сохранении газопровода в собственности Europolgaz ("Газпром" и PGNiG владеют по 48%). Формально договоренности предусматривали, как этого требует Третий энергопакет, допуск третьих лиц. Но российская сторона считала это формальностью — все мощности Ямал—Европа должен был контрактовать "Газпром".

Однако стоило Gaz-System вступить в права оператора, как на сайте компании появилась информация о подготовке свода единых правил недискриминационного доступа к трубе (именно этого требовал от Польши еврокомиссар по энергетике Гюнтер ОТТИНГЕР). "Свод будет оговаривать принципы доступа к трубопроводу, способы использования свободных мощностей и пути регулирования платы за услуги оператора", — говорится на сайте Gaz-System. Я.ХАДАМ уточняет, что свод появится на сайте "месяца через два". После этого его обсудят и подкорректируют участники и акционеры компании. Еще около месяца уйдет на согласование с URE — и "можно будет внедрять".

В "Газпроме" официально ситуацию не комментируют, но источник "Ъ" в монополии выразил удивление позицией Gaz-System и подчеркнул, что свободных мощностей в Ямал—Европа на 2011 год точно не будет.

"Есть техническое соглашение, которое заранее определяет загрузку мощностей, а значит, и наличие свободных мощностей, — отмечает глава East European Gas Analysis Михаил КОРЧЕМКИН. — Сейчас условие доступа третьих лиц не имеет практического значения, но в будущем по газопроводу Ямал—Европа сможет подаваться газ, например, из Инчукалнского ПХГ в Латвии. Это может произойти в случае постройки терминала СПГ в любой из стран Балтии".

Максим ШЕИН из "Брокеркредитсервиса" уточняет, что свободные мощности могут появиться гораздо раньше — после строительства подводного газопровода из России в Германию Nord Stream, поскольку два газопровода приходят на расположенные рядом немецкие земли. Первая нитка Nord Stream должна быть построена в конце 2011 года, вторая — в конце 2012 года.