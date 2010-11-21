США сделали заявление в связи с Днем памяти жертв Голодомора

"Сегодня отмечается 77 лет с трагических событий голодомора, когда миллионы ни в чем не повинных украинцев погибли в результате сознательной политики Иосифа Сталина. Американцы присоединяются к украинскому народу и этническим украинцам по всему миру, поминая всех погибших", - говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Майкла Хаммера (National Security Council Spokesman Mike Hammer).

По словам представителя американского Совбеза, Сталин намеревался сломить волю украинского народа и его стремление к самоопределению. "Но ему это не удалось, потому что украинский народ, в том числе наши крепкие украинско-американские общины в США, никогда не теряли надежду, что их Родина будет свободной", - цитирует заявление РИА "Новости".

"Сегодня Украина - гордая и независимая страна, и США благодарны за дружбу между двумя народами и партнерство между странами. Как свободные народы мы едины не только в поминании жертв голодомора, но и в нашем общим стремлении предотвратить повторение подобной бесчеловечности в будущем", - указывается в документе.

В прошлом году официальное обращение Белого дома к Дню памяти жертв Голодомора было сделано от имени президента Обамы. Текст обращения представителя NSC не размещен на сайте правительства.