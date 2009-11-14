Обращение Президента США к Дню памяти жертв Голодомора

Белый Дом распространил официальное обращение президента США Барака Обамы в связи с Днем памяти жертв Голодомора в Украине.

"76 лет назад миллионы невинных украинцев - мужчин, женщин, детей - умерли голодной смертью в результате безжалостной политики Иосифа Сталина и его режима. Завтра мы, американцы украинского происхождения и все американцы, вспомним те трагические события и почтим память многочисленных жертв.

В 1932-1933 годах украинцы страшно пострадали от того, что ныне известно как Голодомор, из-за вывоза режимом Сталина зерна со всей Украине. Украина - некогда-то житница Европы, и украинцы смогли бы себя прокормить и спасти миллионы жизней, если бы им дали это сделать. Вспоминая о том страшном времени, мы чтим память жертв, проявленые ими твердость и мужество. Украинский народ преодолел ужас Великого голода и продолжает строить свободную и демократическую страну...

Память о жертвах рукотворного голода дает нам возможность выразить поддержку всем, кто пострадал и страдает от экстремизма и тирании во всем мире. Мы надеемся, что память о Голодоморе поможет предотвратить подобную трагедию в будущем", - говорится в обращении.