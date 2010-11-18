Президент Израиля: Украина - интересная страна, вы ни на кого не похожи

Президент Израиля Шимон ПЕРЕС считает, что «Украина - интересная страна. Вы не похожи ни на кого другого. Во-первых, благодаря географическому положению. Благодаря составу населения. Хотя в наше время все страны неоднородны».

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Comments.ua.

По мнению Президента Израиля, «сегодня демократия - это не просто право быть равным. Демократия предоставляет равные права, чтобы отличаться и быть особенным. У вас есть проблемы с морем и военно-морским флотом. Многие также упоминают проблему трансформации вашей сельскохозяйственной экономики в экономику, основанную на науке и технологиях. Я считаю, Украина движется вперед, пытаясь балансировать между левыми, центристскими и правыми взглядами. Но Украина - большое государство, ее территория превышает 600 тыс. кв. км. Она в 30 раз превосходит по площади Израиль. Ваша земля плодородна. То, что вы делаете с военной промышленностью, впечатляет, ваши преобразования ставят ее на службу гражданскому населению».

По словам Ш.ПЕРЕСА, «если Украина пойдет по этому пути объективно и честно, будет интересно посмотреть, как она с этим справится».

Он отметил, что «Израиль чрезвычайно заинтересован в отношениях с Украиной, потому что очень многие граждане Израиля родились в Украине. Сотни лет наш народ жил в Украине. Поэтому мы не можем говорить о вашем государстве как нейтральные наблюдатели».

Напомним, 24–25 ноября Президент Израиля Ш.ПЕРЕС посетит с официальным визитом Украину.