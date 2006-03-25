Работа экспертов четырех стран над проектами соглашений по Единому экономическому пространству (ЕЭП) заслуживает в данный момент достаточно высокой оценки, заявил журналистам глава Минпромэнерго России Виктор Христенко.

Он отметил, что одно из прошлогодних поручений президента Украины Ющенко заметно активизировало участие украинских экспертов в разработке пакета первоочередных соглашений.

"Украинские эксперты не прекращают работы в Москве вместе с российскими, казахстанскими и белорусскими коллегами. Работа продолжится и завтра, и послезавтра, невзирая на то, что в студенческих аудиториях Киева уже нельзя будет проводить агитацию", - сказал Христенко.

"Теперь к реальной стороне дела, - подчеркнул он. - Россия, Белоруссия и Казахстан проработали и согласовали 38 документов, украинская сторона около 20".

"Мы понимаем всю сложность ситуации, в которой работают украинские специалисты: значительный объем их совместной работы с экспертами трех других стран не может завершиться результативно из-за внутренних политических барьеров в позиции руководства их страны. Политическая позиция Украины, насколько мы ее понимаем, к сожалению, заключается в неготовности к реальной экономической интеграции с Россией, Казахстаном и Белоруссией", - сказал министр.

"И дело тут отнюдь не в статусе официальных переговорщиков, - отметил он. - Пользуясь случаем, хотелось бы отметить тот позитивный вклад, который успел внести в работу ГВУ (группа высокого уровня) министр экономики Украины Арсений Яценюк. Его подход к обсуждению оставшихся проектов соглашений отличал взвешенный прагматизм".

РИА "Новости"