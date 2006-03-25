Лидеры белорусской оппозиции призвали своих сторонников провести сегодня в полдень акцию в центре Минска.

"Мы проведем эту акцию несмотря ни на что. Она не будет носить политического характера и будет мирной, мы будем избегать всяческих столкновений", - сказал журналистам лидер объединенной оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ, сообщает NEWSru.

По словам представителя оппозиционных сил, она приурочена к 88-й годовщине образования Белорусской народной республики. Этот день оппозиция называет "Днем Воли", считая его началом белорусской государственности.

Своих сторонников лидеры оппозиции призвали собраться на Октябрьской площади Минска, в то же время предусмотрев альтернативный вариант места проведения акции.