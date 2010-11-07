На выборах в Азербайджане побеждает правящая партия

Согласно данным опроса избирателей на выходе с участков, победу на парламентских выборах в Азербайджане одерживает правящая партия "Ени Азербайджан" ("Единый Азербайджан"), сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse. В новом парламенте у партии азербайджанского президента Ильхама Алиева будет не менее 63 мест из 125. Опрос проводился Центром независимых исследований ELS, в нем приняли участие более 200 тысяч человек.

Официальные предварительные итоги голосования будут обнародованы в ночь на понедельник.

Представитель правящей партии в беседе с AFP заявил, что партия "Единый Азербайджан" была уверена в победе. По словам собеседника агентства, всем были даны равные возможности, а процесс голосования проходил демократично. Между тем оппозиция заявляет о массовых нарушениях и подтасовке результатов.