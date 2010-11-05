Республиканцы обещают Обаме "битву титанов"

Республиканцы начали выполнять предвыборные обещания и пообещали администрации США "битву титанов" в конгрессе по вопросам бюджетных расходов и налогообложения, сообщает корреспондент РИА "Новости".

Конгресс США в настоящее время рассматривает пакет законов о продлении с нового года режима льготного налогообложения для ряда категорий граждан, введенного при правлении республиканца Джорджа Буша - младшего. Законопроект, предлагаемый администрацией США, предусматривает исключение из этого перечня обеспеченных американцев, чей годовой доход превышает 250 тысяч долларов. С этой инициативой выступил президент США Барак Обама, по мнению которого такая мера позволит частично сократить бюджетный дефицит США.

Республиканцы, сторонниками которых традиционно являются наиболее обеспеченные слои американского общества, отчаянно сопротивлялись принятию этого закона, однако в сентябре заявили о том, что намерены его поддержать. Но после выборов республиканцы вновь заявили, что намерены добиваться, благодаря большинству в палате представителей, введения налоговых льгот и для обеспеченных граждан.

Полемика вокруг продления срока действия низких налоговых ставок для некоторых групп граждан США разгорелась несколько месяцев назад, в преддверии выборов в конгресс. С нового года режим пониженного налогообложения среднего класса и состоятельных американцев, должен был прекратить свое действие. Администрация Барака Обамы, признавая необходимость сохранения низких налогов в посткризисные годы, планирует, вместе с тем, вернуть на прежний уровень налоговые ставки для состоятельных граждан США, которых, по оценке президента, не более 3%.