Украина - четвертая в Европе по нарушениям прав человека

Украина продолжает “опережать” страны - члены Совета Европы по количеству дел по статьям 13 (права на эффективное средство юридической защиты) и 3 (запрет пыток) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на специальном заседании председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что в конце первого полугодия нынешнего года в Европейском суде ждут своего решения 129 тыс. 650 дел. «И ощутимый вклад в этом сделала, к величайшему сожалению, Украина. Она занимает четвертое место после России, Турции и Румынии, а по количеству обращений на 10 тыс. населения мы опередили и Россию, и Турцию», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его мнению, «похоже на то, что с ратификацией Конвенции органы власти и должностные лица считают свою миссию завершенной, вместо того, чтобы бить в набат и всеми средствами исправлять ситуацию как в рамках компетенции правительства, так и через парламент, судебные учреждения».

В.ЛИТВИН отметил, что «мы все еще занимаемся этой проблемой гораздо меньше, чем организацией визитов своих представителей в Страсбург”. В.ЛИТВИН сообщил, что 39% решений Европейского суда в отношении Украины касаются нарушений права на справедливый суд. 28% - нарушений прав собственности, 12% - связано с длительными судебными разбирательствами.