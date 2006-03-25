Суд разрешил поклоняться античным богам
09:20, 25 марта 2006Мир
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Древней религии придерживаются около 100 тысяч греков
Суд разрешил грекам поклоняться античным богам, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Сегодня этой древней религии придерживаются около 100 тысяч жителей Греции. Они поклоняются Зевсу, Гере, Посейдону, Афродите, Гермесу и другим богам. Ранее Министерство культуры запрещало проводить богослужения в местах археологических раскопок, поэтому часто собрания приверженцев древней религии носили тайный характер.
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