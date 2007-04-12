Трое смертников Аль-Каеды совершили взрывы в Алжире

Взрывы в Алжире совершили трое смертников организации "Аль-Каеды" в Магрибе. Об этом говорится в заявлении, появившемся на одном из исламистских сайтов в интернете.

Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены.

Два взрыва произошли почти одновременно - около здания канцелярии премьер-министра и у полицейского участка.

Мировое сообщество резко осудило действия экстремистов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал активизировать международную борьбу с терроризмом, подрывающим общество и разрушающим жизнь людей.

Радио Свобода