Трое смертников Аль-Каеды совершили взрывы в Алжире
08:33, 12 апреля 2007Мир
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23 человека погибли, более 160 были ранены
|Фото Reuters/Yahoo!
Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены.
Два взрыва произошли почти одновременно - около здания канцелярии премьер-министра и у полицейского участка.
Мировое сообщество резко осудило действия экстремистов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал активизировать международную борьбу с терроризмом, подрывающим общество и разрушающим жизнь людей.
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