Трое смертников Аль-Каеды совершили взрывы в Алжире

08:33, 12 апреля 2007
Мир
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23 человека погибли, более 160 были ранены

Взрывы в Алжире совершили трое смертников организации "Аль-Каеды" в Магрибе. Об этом говорится в заявлении, появившемся на одном из исламистских сайтов в интернете.

Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены. 

Два взрыва произошли почти одновременно - около здания канцелярии премьер-министра и у полицейского участка.

Мировое сообщество резко осудило действия экстремистов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал активизировать международную борьбу с терроризмом, подрывающим общество и разрушающим жизнь людей.

Радио Свобода

 

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