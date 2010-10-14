Последнего чилийского шахтера подняли на поверхность

В Чили завершена эвакуация 33 шахтеров, пробывших под землей на глубине 700 метров 69 суток.

Последним на поверхность был поднят Луис Урсуа - 54-летний начальник смены, во многом благодаря усилиям которого, как сообщается, горняки сумели продержаться под завалами столь длительное время.

Финальная стадия спасательной операции, за которой в прямом эфире по всему миру следили миллионы зрителей, началась поздно вечером 13 октября и заняла, по данным канала CNN, установившем на своем сайте счетчик времени, почти 22 часа 35 минут.

Очередность эвакуации горняков была определена заранее. На поверхности спасенных шахтеров встречали члены их семей, врачи и представители руководства Чили, включая президента страны и его супругу.

Группа горняков оказалась заблокирована на шахте Сан-Хосе 5 августа. Первые 17 дней о судьбе 33 человек ничего не было известно. Дальнейшие 52 дня их поддерживали, передавая через два узких шурфа еду, лекарства, письма, проложив телефонную и видеосвязь. К месту нахождения шахтеров пробурили ствол, достаточный для спуска специальной капсулы, с помощью которой сегодня по одному подняли всех 33.