Лукашенко построит в Минске китайский квартал

В столице Беларуси в течение пяти лет появится китайский квартал, заявил президент страны Александр ЛУКАШЕНКО в интервью китайским СМИ.

"В ближайшую пятилетку островок Китая, квартал, в Минске появится со всеми образцами культуры, кухни, традиций ваших. И очень бы хотелось, чтобы там работали не только китайские, но и наши люди. Мы также заинтересованы, чтобы китайцы, строя у нас жилье, привносили свою культуру сюда, чтобы было видно, что это китайцы сделали", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в настоящее время около 2 тысяч китайских студентов обучаются в Беларуси.

"Мы можем принять больше, но у нас не хватает мест проживания. Поэтому мы сейчас строим больше общежитий, в том числе и для иностранных студентов, ведь у нас очень много студентов учится из других государств, и что нас очень радует - особенно из России много приезжают. В ближайшее время мы также будем обучать все больше и больше китайских студентов здесь", - президент Беларуси.

"Китайцы, которые здесь обучаются, несут великую древнюю культуру на нашу землю", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.