Посольство Польши ввело регистрацию визовых анкет через Интернет

Консульский отдел Посольства Польши в Украине презентовал новую систему регистрации заявок на получение польской визы. Как объяснили УНИАН в польском консулате в Киеве, регистрацию визовых анкет теперь можно осуществлять через Интернет (www.e-konsulat.gov.pl).

По словам руководителя визового отдела посольства Гжегожа СТИКОВСКОГО, для заявителя в Интернете открывается анкета, которую нужно заполнить на протяжении не более 30 минут (по окончании этого времени анкета закрывается). Через Интернет можно также выбрать день и время для подачи документов в консулат.

В посольстве также отметили значительный рост посещений украинцами Польши. В прошлом году украинские граждане получили на 38 процентов виз больше, чем в предыдущем году.

Г.Стиковский отметил, что новая система направлена как на выполнение требований нового Визового кодекса стран Шенгенской зоны, так и на улучшение обслуживания заявителей.