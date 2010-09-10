Украинских туристов выселяют из отелей Хорватии и Черногории.

Об этом пишет газета «Сегодня».

По ее данным, еще один крупный украинский туроператор может в скором времени обанкротится.

В частности, 9 сентября компания «Zeta», осуществляющая туры в Хорватию, Черногорию и Словению, разослала своим партнерам факсы, в которых оповещает о временной приостановке работы «по объективным причинам». «Чартерные программы на вылеты из Киева в Сплит, Пулу и Тиват (Хорватия и Черногория.), начиная с 11. 09. 2010, отменены. Возвраты денежных средств и претензий принимаются в установленном законе порядком», - сообщается в факсе.

Газета отмечает, что телефоны компании вчера не отвечали. Директор туркомпании «Всесвит Тур» Анна ЖОВТАЯ рассказала, что в этом году «Zeta» отказалась от компании-принимающей стороны и решила напрямую сотрудничать с отелями. «А так нужно заранее брать блоки мест в самолетах, отелях. Но сезон был слабенький, они, видимо, не добрали клиентов. Из-за долгов отели перестали заселять их туристов. В Zeta поняли, что не смогут погасить долги и сняли рейсы, хотя они были проплачены туристами». В туркругах говорят, что Zeta скоро объявит себя банкротом», - отметила она.

«Сегодня» отмечает, что туристы оказались заложниками ситуации. «Недавно улетели люди в два тура «Хорватия+Черногория» и «Черногория+Хорватия», - рассказывает директор Webcontinent Светлана КУЧЕРЕНКО.

По ее словам, первые туристы позвонили вчера и сказали, что их выселили из отеля. «Они за свои деньги расселились в других гостиницах, сегодня скинулись на автобус в аэропорт. Говорят, что такая ситуация у всей группы от Zeta - около 30 человек. От вторых пока новостей нет, но коллеги сказали, что хорваты содрали по 200 евро с каждого члена группы. Сейчас за границей до 300 украинцев от Zeta. Будем судиться, когда дождемся наших туристов», - сказала С.КУЧЕРЕНКО.

В посольстве Украины в Хорватии говорят, что к ним обращаются туристы: «Сегодня (9 сентября) 19 человек, вчера - 33, до этого 22 человека. Их не хотят селить в отели или выселяют. Мы договариваемся с отелями, чтобы не выгоняли тех, кто не может заплатить», - отметил представитель посольства.

Издание напоминает, что в такой же ситуации в июле оказались около 300 туристов прогоревшего оператора Karya Tour. Они до сих пор ждут компенсаций.