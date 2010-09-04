В Новой Зеландии из-за землетрясения объявлено чрезвычайное положение

В новозеландском городе Крайстчерч объявлено чрезвычайное положение после мощного землетрясения.

Как сообщает Лента.ру, подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в 30 километрах к западу от второго по величине города страны утром 4 сентября по местному времени.

За землетрясением последовала серия более слабых подземных толчков магнитудой 5,7. В результате стихийного бедствия в Крайстчерче повреждены многие здания, обрушились мосты, начались перебои в электроснабжении. В некоторых районах поврежден водопровод, газопровод, а также прорвало канализацию.

Часть жителей 340-тысячного города решила покинуть свои дома. При этом городские власти порекомендовали им оставаться дома, так как не исключено, что подземные толчки продолжатся.

Как уточняют в местном управлении гражданской обороны, в результате землетрясения серьезные травмы получили лишь два человека. По словам представительницы больницы Крайстчерча Мишель ХАЙДЕР, на одного мужчину упала труба дома, а на второго - разбитое стекло.

Мэр города Боб ПАРКЕР отметил, что повреждения зданий и объектов инфраструктуры оказались гораздо серьезней, чем предполагалось изначально. По предварительным оценкам, ущерб от землетрясения может составить 1,44 миллиарда долларов.