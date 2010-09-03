В Таджикистане взорвали УБОП: 20 тяжелораненых

Двадцать человек были тяжело ранены в результате мощного взрыва в городе Худжанд на севере Таджикистана, у здания регионального отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Согдийской области, сообщил РИА Новостипредставитель пресс-службы МВД Таджикистана. "Легковой автомобиль, начиненный взрывчаткой, протаранил правое крыло здания РУБОП", - сказал он. По его данным, взрывом полностью разрушено правое крыло здания УБОП. Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало внутри здания. По данным собеседника агентства, взрыв прогремел в 07.10 мск в пятницу. Сейчас на месте взрыва работают следователи УВД и пожарные, там же находится руководство области, отметил представитель пресс-службы.