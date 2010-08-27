Бурджанадзе: Путин честно предупредил Саакашвили, что будет война

Премьер-министр России Владимир ПУТИН предупреждал Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию в случае боевых действий.

Об этом лидер движения «Единая Грузия», бывшая председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, например, присутствовала во время того телефонного разговора, во время которого В.ПУТИН предупредил М.СААКАШВИЛИ, что если будет военные действия со стороны Грузии, тем более в тех местах, где дислоцируются российские миротворцы, что Россия введет войска и что будет крупномасштабная война, будет разгромлена грузинская армия, и Россия признает Абхазию и Южную Осетию», - сказал Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

«Так что В.ПУТИН честно предупредил М.СААКАШВИЛИ, каковы будут последствия, если он себя будет вести так, как он собирался себя вести. И это не я цитирую впервые, я, несмотря на то, что в оппозиции к М.СААКАШВИЛИ, очень аккуратно отношусь к той информации, которая у меня была, исключительно исходя из своего положения во власти», - добавила она.

По ее словам, об этом телефонном разговоре впервые рассказывал сам М.СААКАШВИЛИ.

«Только после этого я подтвердила, что такой телефонный разговор существовал. И были еще другие телефонные разговоры, были другие договоренности, которые неоднократно нарушались, в том числе и со стороны М.СААКАШВИЛИ. Поэтому я абсолютно не удивлена тем, что Россия не собирается разговаривать с человеком, который просто-напросто использует и каждый день культивирует антироссийские настроения в Грузии, которые доходят уже до абсурда. Лишь для того, чтобы сохранить власть», - подчеркнула она.

В тоже время, она считает, что вина за события, которые произошли в августе 2008 года, «целиком и полностью» не лежат на М.СААШАВИЛИ.

«Это очень сложный клубок, и я неоднократно выступала с критическими заявлениями по отношению к политике России, и, конечно же, я считаю, что Россия тоже в свое время допустила достаточно большие ошибки и промахи. И были с моей точки зрения неправильные шаги, которые не улучшали российско-грузинские отношения. Однако закрывать глаза на те ошибки, которые были допущены со стороны Грузии, я тоже не считаю правильным», - сказала она.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ уверена, что, несмотря на то, что российско-грузинские отношения были очень сложными, войны в августе 2008 года можно было избежать.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и фактически с того времени удерживает эти территории под своим контролем. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру. Другие страны Европы и мира не признают независимость этих двух республик и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.